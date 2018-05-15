بوتين يوقع على مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة

موسكو — سبوتنيك. وجاء في نص المرسوم: "رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين وقع على مرسوم "تشكيل أجهزة السلطة التنفيذية".

© Sputnik . Grigoriy Sisoev بوتين يدعو النواب لتأييد ترشيح ميدفيديف رئيسا للوزراء

وكشف المرسوم أن الرئيس فلاديمير بوتين، استحدث وظيفة جديدة، هي منصب النائب الأول لرئيس الحكومة — وزير المالية في روسيا الاتحادية.

وجاء في نص المرسوم: "إدخال التعديلات التالية على القائمة الموحدة لمناصب الدولة في روسيا الاتحادية، والتي أقرت بموجب المرسوم الرئاسي رقم 33 الصادر في 11 كانون الثاني/ يناير عام 1995 "حول مناصب الدولة في روسيا الاتحادية"، إضافة فقرة رابعة جديدة ليصبح نصها كما يلي: "النائب الأول لرئيس حكومة روسيا الاتحادية — وزير المالية في روسيا الاتحادية".

ويذكر أن المرسوم يقضي بتمثيل الحكومة الروسية الجديدة بعشرة نواب لرئيس الوزراء.

وجاء في نص المرسوم: الإقرار بأنه لدى رئيس حكومة روسيا الاتحادية 10 نواب، بما في ذلك نائب أول وحيد لرئيس حكومة روسيا الاتحادية — وزير المالية في روسيا الاتحادية، ونائب لرئيس وزراء روسيا الاتحادية — الممثل المفوض لرئيس روسيا الاتحادية في دائرة الشرق الأقصى الفدرالية ونائب رئيس حكومة روسيا الاتحادية — رئيس جهاز حكومة روسيا الاتحادية".

وكان رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف، قد قدم في وقت سابق من اليوم، مشروع هذا المرسوم إلى رئيس الدولة الروسية فلاديمير بوتين، بموجب الترتيبات الخاصة بهذا الشأن.

بعد أن قدمت الحكومة الروسية السابقة استقالتها مباشرة بعد مراسم تنصيب الرئيس الروسي في 7 أيار/ مايو، وكان مدفيديف وأعضاء حكومته المستقيلين يمارسون أعمالهم مؤقتاً، باعتبارهم حكومة تسيير أعمال.