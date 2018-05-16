زاخاروفا: واشنطن تخفي معلومات عن مسلحين معتقلين في سوريا تريد حمايتهم من المسؤولية

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زاخاروفا: واشنطن تخفي معلومات عن مسلحين معتقلين في سوريا تريد حمايتهم من المسؤولية