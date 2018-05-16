فيديو... استعراض جوي فريد

شهدت بلدة كوبينكا في ريف العاصمة الروسية موسكو استعراضًا جويًا فريدًا.

ونُظم هذا الاستعراض بمناسبة الذكرى الثمانين لإنشاء مركز عرض الطائرات في هذه البلدة.

وتضمن الاستعراض عروضا في التحليق الاستعراضي والطيران البهلواني قدمتها فرق الاستعراضات الجوية التابعة للقوات الجوية الروسية "روسكيه فيتيازي" و"سوكولي روسيا" و"ستريجي" و"بيركوتي".

وتابع حشد غفير يضم مختلف شرائح المجتمع الروسي، باهتمام الاستعراضات الجماعية والفردية التي كانت تقوم بها مقاتلات "سو-30إس إم" و"ميغ-29" ومروحيات "مي-28إن" والمقاتلة القاذفة "سو-25" والمروحية المقاتلة "كا-52".

وتضمن الاستعراض أيضأ معركة جوية.