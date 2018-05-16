بدء حركة السيارات على جسر القرم (فيديو)

تحركت قافلة من السيارات والدراجات النارية في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء 16 أيار/مايو، باتجاه شبه جزيرة القرم عبر الجسر الجديد. وكان أول من عبر الجسر السكان المحليون وبناة الجسر والمحاربون والمتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا.
وقد زينت السيارات والدراجات النارية بالأعلام الروسية.
كما صور عمال بناء السكة الحديدية ما يحدث على هواتفهم ولوحوا للسائقين، الذين بدأوا بشكر العمال.
ووفقا لمركز معلومات "جسر القرم" فقد عبر الجسر خلال الساعة الأولى من جانب القرم أكثر من 600 وسيلة نقل ومن جانب كوبان أكثر من 500 سيارة ودراجة نارية.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد افتتح الجسر، يوم 15 أيار/مايو، وعبر الجسر على متن شاحنة خلال ربع ساعة.
ويعتبر جسر القرم عبر مضيق كيرتش الأول في روسيا. ويبلغ طوله 19 كم. وتم افتتاح الجسر قبل نصف سنة من الموعد المحدد.
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