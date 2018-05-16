إجلاء ألفي شخص من بلدة بوغاتشوفو وسط روسيا جراء انفجار قذائف بمخزن للأسلحة

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية عن إجلاء أكثر من ألفي شخص من بلدة بوغاتشوفو بجمهورية أودمورتيا وسط روسيا بسبب تفجر القذائف في محيط مخزن أسلحة.

موسكو — سبوتنيك. وأكد ممثل الوزارة لوكالة "سبوتنيك": "من بوغاتشوفو تم إجلاء أكثر من ألفي شخص… وتفجر القذائف مستمر".

كما أكدت وزارة الطوارئ إرسال طائرة برمائية "بي 200" ومروحية من يكاتيرينبورغ إلى أودمورتيا للمشاركة في إطفاء الحريق.