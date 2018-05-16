روسيا قلقة من عودة "داعش" في مناطق سورية بعد خروج القوات الأمريكية منها

أكد النائب الأول لمندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن روسيا قلقة من ظهور تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) مجددا في المناطق الخاضعة للسيطرة الأمريكية بعد مغادرة العسكريين الأمريكيين.

موسكو — سبوتنيك. وقال الدبلوماسي: "قبل اتهام روسيا أو إيران، أخبرونا على أي أساس تتواجد القوات الأمريكية في سوريا وما هو هدفها الحقيقي؟ المناطق الخاضعة لسيطرتكم تحولت لمناطق رمادية حيث يشعر مختلف المتطرفون والإرهابيون أنفسهم بأمان".

وتابع: "لا يجري أي تحقيق في هذا الصدد، كما لا تكشفون عن الدول التي جاء منها الإرهابيون، ولدينا مخاوف من ظهور "داعش" مجددا في هذه المناطق بعد رحيل الولايات المتحدة من هناك، وسيتعين عليها المغادرة عاجلا أم آجلا".

© AFP 2018 / Ahmad al-Rubaye خبراء: الولايات المتحدة وراء ظهور "داعش" في العراق بعد الاحتلال

إلى ذلك، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تخفي معلومات حول آلاف المعتقلين من المنظمات الإرهابية في سوريا، الذين تريد واشنطن حمايتهم من المسؤولية.

مشيرة إلى أن فرضية استحالة تنسيق إجراءات التسليم مع دول المسلحين ومعايير المساعدة القانونية تبدو غير مقنعة على الإطلاق.

ولفتت زاخاروفا الانتباه إلى أن روسيا ترى مخاطر إحياء "خلافة داعش" في مناطق ما خلف الفرات في سوريا بالتواطؤ مع الولايات المتحدة.