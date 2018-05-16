حريق مستودع أسلحة في جمهورية أودمورتيا وسط روسيا يتسع إلى 300 هكتار

أفاد مصدر في أجهزة الطوارئ في جمهورية أودمورتيا الروسية، اليوم الأربعاء، بأن مساحة الحريق الذي نشب في أراضي مستودع عسكري سابق للأسلحة في بلدة بوغاتشوفو اتسعت إلى 300 هكتار.

موسكو — سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "وفقا للبيانات المحدثة، بلغت مساحة الحريق نحو 300 هكتار".

© Photo / Ministry of the Russian Federation for Civil Defense Affairs إجلاء ألفي شخص من بلدة بوغاتشوفو وسط روسيا جراء انفجار قذائف بمخزن للأسلحة

وكانت وزارة الطوارئ الروسية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، عن إجلاء أكثر من 2000 شخص من بلدة بوغاتشوفو في جمهورية أودمورتيا وسط روسيا، بسبب انفجار قذائف سببه نشوب حريق جراء اشتعال أعشاب جافة في حقل في محيط مستودع أسلحة.

وجدير بالذكر أن بوغاتشوفو التي يقع فيها المستودع العسكري السابق، كانت قد شهدت في عام 2011 نشوب حريق كبير أدى لانفجار قذائف، وأسفر عن مقتل عسكري واحد وتوجه أكثر من 100 شخص إلى المستشفى لتلقي المساعدات الطبية، وإجلاء أكثر من 28 ألف شخص من منطقة الخطر.