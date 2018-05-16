مركز المصالحة الروسي: إخراج المسلحين من حمص يشارف على الانتهاء

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا عن أن عملية إخراج المسلحين مع أفراد عائلاتهم من منطقة خفض التصعيد في محافظة حمص تشارف على الانتهاء.

موسكو — سبوتنيك. أعلن قائد مركز المصالحة الروسي، اللواء يوري يفتوشينكو، أن عملية إخراج المسلحين مع أفراد عائلاتهم من منطقة "خفض التصعيد" في حمص تشارف على الانتهاء، مشيرا إلى

© Sputnik . Morad Saeed الشرطة السورية تتسلم عدد من القرى في ريف حماة بعد خروج المسلحين

خروج أكثر من 8000 مسلح خلال 24 ساعة.

وقال يفتوشينكو للصحفيين: "مركز المصالحة وتشكيلات الشرطة العسكرية الروسية تكمل عملية إخراج مسلحي الجماعات المسلحة غير القانونية مع أفراد عائلاتهم من منطقة خفض التصعيد بحمص. وقد خرج خلال آخر 24 ساعة 7973 شخصا".

وأشار اللواء يفتوشينكو إلى أن إجمالي عدد المسلحين الذين خرجوا من منطقة خفض التصعيد بحمص بلغ 35270 مسلحا مع أفراد عائلاتهم.

وبحسب البيان يتم نقل المسلحين بمرافقة سيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر السوري وسيارات الأجهزة الأمنية السورية إلى منطقة قلعة المضيق في منطقة "خفض التصعيد" في محافظة إدلب.

هذا وتستمر عمليات إخراج المسلحين من مناطق تواجد "المعارضة" إلى شمال سوريا عبر عقد صفقات بوساطة مركز المصالحة الروسي، وتم إخراج ألاف المسلحين من الغوطة الشرقية والقلمون الشرقي وريف حمص إلى محافظة إدلب شمال سوريا.