مكتب التحقيقات الروسي يفتح قضايا جنائية ضد 15 قاضيا في المحكمة الدستورية الأوكرانية

أعلنت الناطقة باسم مكتب التحقيقات الروسي، سفيتلانا بيترينكو، عن فتح قضايا جنائية ضد 15 قاضيا لم يعترفوا بانضمام القرم إلى روسيا في المحكمة الدستورية الأوكرانية.

موسكو — سبوتنيك. وقالت للصحفيين: "مكتب التحقيقات الروسي فتح قضايا جنائية ضد قضاة في المحكمة الدستورية الأوكرانية… يشتبه في انتهاكهم لحقوق الإنسان والحقوق المدنية والحريات"، مشيرة إلى أن قرار القضاة بشأن الاعتراف بإعلان استقلال شبه جزيرة القرم الذي لا يتوافق ــ برأيهم ــ مع دستور أوكرانيا، هو تمييزي، وينتهك المبدأ الأساسي للقانون الإنساني الدولي-حق الشعب في تقرير المصير.

وأصبحت القرم مرة أخرى روسية بعد نتائج الاستفتاء الذي جرى بعد الانقلاب في أوكرانيا. حيث صوت أكثر من 95 في المئة من سكان شبه الجزيرة على ضم شبه الجزيرة إلى روسيا. ووفقا لفلاديمير بوتين، فإن قضية شبه جزيرة القرم مغلقة إلى الأبد.