الدوما الروسي يطالب كييف بإطلاق سراح مدير موقع "ريا نوفوستي أوكرانيا"

اعتمد الدوما (مجلس النواب) الروسي، اليوم الخميس، بياناً، يسمي فيه أعمال الجهات الأمنية الأوكرانية إزاء الصحفيين بالتعسف، ويطالب سلطات كييف بإطلاق سراح مدير موقع "ريا نوفوستي أوكرانيا" كيريل فيشينسكي على الفور.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في البيان: "أعمال سلطات كييف إزاء "ريا نوفوستي أوكرانيا" والموظفين العاملين فيها تعتبر تعسفاً صريحاً من قبل الجهات الأمنية الأوكرانية، استخدام تدابير القوة التي تستخدم عادة إزاء المجرمين الخطرين، على صحفيين يقومون بعملهم بإخلاص، يتعارض مع القيم الأوروبية الأساسية، التي تعد حرية التعبير عن الرأي وحرية الكلام المنصوص عليها في معاهدة حقوق الإنسان… جزءاً لا يتجزأ منها [للقيم]".

© Sputnik . Stringer لجنة التحقيقات الروسية تفتح قضية جنائية بشأن اعتقال الصحفي فيشينسكي في أوكرانيا

ودعا مجلس الدوما في بيانه، منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومجلس أوروبا لاتخاذ موقف مبدئي بشأن الحالات المتكررة لانتهاك حقوق الصحفيين في أوكرانيا، وطالب من السلطات الأوكرانية بإطلاق سراح فيشينسكي.

واقتحم عناصر جهاز الأمن الأوكراني مكتب وكالة "نوفوستي أوكرانيا" في كييف، يوم الثلاثاء الماضي، وتم اعتقال مدير موقع "ريا نوفوستي أوكرانيا"، كيريل فيشينسكي. وأكد شهود عيان أن أشخاصا يرتدون زياً رسميا عليه شعار جهاز الأمن الأوكراني، دخلوا إلى المبنى، حيث يوجد مكتب الوكالة، وبعد ذلك انقطع التواصل مع الصحفي الذي كان في المكتب.

وأعرب ممثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لشؤون حرية وسائل الإعلام، أرليم ديزيريه، في وقت سابق، عن قلقه الشديد إزاء تصرفات السلطات الأوكرانية ضد وكالة "نوفوستي أوكرانيا" في كييف، وأشار إلى أنه "وفقا لوثيقة هلسنكي الختامية ، تعهدت الدول المشاركة في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بتعزيز الظروف التي تسمح للصحفيين من بلد مشارك بالقيام بأنشطتهم المهنية في بلد آخر". وجاء في بيان للمنظمة، أن ديزيريه، يواصل مراقبة تطورات عمليات البحث والتفتيش لجهاز الأمن الأوكراني في مكاتب وسائل الإعلام الروسية.