بيسكوف: على الجهات الأمنية الانتباه لدعوات تفجير جسر القرم في الإعلام الأمريكي

وصف السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، دعوات نشرت في الصحيفة الأمريكية "واشنطن إكرامينر" لتفجير جسر القرم، بالجنون والتعبير القبيح لصحافة رديئة الجودة.

موسكو — سبوتنيك. وشدد بيسكوف على ضرورة انتباه الجهات الأمنية، بما فيها الأمريكية، لهذه الدعوات.

© Sputnik . Grigoriy Sisoev لماذا لم يرتد بوتين حزام الأمان وهو يقود شاحنة عبر جسر القرم (فيديو)

وقال بيسكوف للصحفيين: "يمكن تقييم ذلك، بالطبع، كجنون. قد أقول أن ذلك تعبير قبيح لصحافة رديئة الجودة. ينبغي على الجهات الأمنية، بما فيها الأمريكية، الانتباه لها".

وافتتح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء 15 أيار/مايو، الجزء الخاص بالسيارات من جسر القرم العابر لمضيق كيرتش، ووصل بوتين إلى الجسر وركب إحدى الشاحنات وقادها باتجاه شبه جزيرة القرم.

ووصف بوتين يوم افتتاح جسر القرم بالتاريخي. وشكر جميع العمال وكل من شارك في البناء على جهودهم. وأشار إلى أن الحكومة ستعمل على المزيد من المشاريع المشابهة لجسر القرم في مختلف أنحاء البلاد.

ومن المقرر فتح الجسر للشاحنات، في تشرين الأول/أكتوبر من عام 2018، بينما سيتم إطلاق حركة القطارات على السكك الحديدية في عام 2019.

وسيصبح الطريق، الذي يربط شبه جزيرة القرم وكراسنودار، عبر مضيق كيرتش، الأطول في روسيا، ويبلغ طوله 19 كلم.