بيسكوف: على الجهات الأمنية الانتباه لدعوات تفجير جسر القرم في الإعلام الأمريكي

موسكو — سبوتنيك. وشدد بيسكوف على ضرورة انتباه الجهات الأمنية، بما فيها الأمريكية، لهذه الدعوات.
وافتتح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء 15 أيار/مايو، الجزء الخاص بالسيارات من جسر القرم العابر لمضيق كيرتش، ووصل بوتين إلى الجسر وركب إحدى الشاحنات وقادها باتجاه شبه جزيرة القرم.
ووصف بوتين يوم افتتاح جسر القرم بالتاريخي. وشكر جميع العمال وكل من شارك في البناء على جهودهم. وأشار إلى أن الحكومة ستعمل على المزيد من المشاريع المشابهة لجسر القرم في مختلف أنحاء البلاد.
ومن المقرر فتح الجسر للشاحنات، في تشرين الأول/أكتوبر من عام 2018، بينما سيتم إطلاق حركة القطارات على السكك الحديدية في عام 2019.
وسيصبح الطريق، الذي يربط شبه جزيرة القرم وكراسنودار، عبر مضيق كيرتش، الأطول في روسيا، ويبلغ طوله 19 كلم.
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