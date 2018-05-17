خبير: ترامب يحرض على العنف ضد روسيا من خلال "الصحافة"

وأوضح عبد الشافي، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس 17 مايو/ أيار، أن الولايات المتحدة الأمريكية إذا تمكنت من أن يكون لها دور في الأزمة، فإن هذا الدور سيكون تحريضيا ضد روسيا، ولن تعمل على إيجاد تهدئة أو تسوية، بل ستحاول أن تزيد الأمور اشتعالا، لذلك يأتي التحريض من خلال صحيفة "واشنطن إكسامينر".
ويشير صاحب المقال إلى أنه لحسن الحظ يمكن للقوات الجوية الأوكرانية أن توجه ضربات جوية على الجسر بطريقة تجعله غير صالح للاستعمال، مؤقتا على الأقل. ووفقا لما ذكره صاحب المقال، فإن تعطيل الجسر سيؤدي بالتأكيد إلى تصعيد الوضع، ولكن كييف سترسل "إشارة واضحة" إلى موسكو بأن الأوكرانيين لن يسمحوا بالتعدي على أراضيهم".
وأضاف عبد الشافي: "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يحاول أن يبرئ نفسه منذ عدة أشهر، من التهمة المنسوبة إليه بأنه استعان بالروس للوصول إلى مقعد الرئاسة، لذلك يتحرك بأسلوب تحريضي، سواء في سوريا أو أوكرانيا أو القرم، وهو هنا يوجه رسائل غير مباشرة لمن يتهمونه بتلقي الدعم الروسي، ولكن التحرك لم يأت مباشرة، رغم أنه مسؤول عنه، فهو المحرض على العنف ضد روسيا".
ولفت إلى أن استغلال الصحف الأمريكية للتحريض ضد روسيا بهذه الفجاجة، يعني أن الأمور بدأت تأخذ منحى جديدا، ولكنه غير طبيعي، فليس من المنطقي أبدا أن تخرج إحدى وسائل الإعلام لتطالب بتفجير مكان معين أو منشأة، إلا إذا كانت حصلت على أوامر مباشرة، أو على الأقل حصلت على ضوء أخضر، يضمن ألا تقع تحت طائلة القانون، الذي سيتهمها بالتحريض على ممارسة الإرهاب.
وكانت رئيسة تحرير وكالة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا" وقناة "آر تي" مارغريتا سيمونيان علقت، أمس الأربعاء، على دعوة لقصف جسر "القرم"، في إحدى مقالات صحيفة "واشنطن إيكسمينير".
ويمتد الجسر، الذي تم افتتاحه يوم أمس، من إقليم كراسنودار إلى القرم، ويعتبر أكبر الجسور الروسية طولا، حيث يبلغ طوله 19 كم. وكان من المخطط، في بداية الأمر، أن تتحرك السيارات والعربات الأولى على هذا الجسر في ديسمبر/ كانون الأول من العام الجاري، ولكن تم الانتهاء من إنجاز المشروع قبل الموعد، لذلك بدأت حركة المواصلات على الجسر أمس الأربعاء 16 مايو/ أيار.
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