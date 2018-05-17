جيل جديد من الصواريخ يعزز "الدرع" الروسية المضادة للطائرات

تقوم روسيا بتطوير ما تنتجه من وسائط الدفاع الجوي.

ومن بين وسائط الدفاع الجوي التي تخضع للعملية التطويرية التحديثية، المجموعة الصاروخية المدفعية المعروفة باسم "بانتسير" (كلمة "بانتسير" تعني الدرع).

© Sputnik . Evgeniy Epantshitsev تطوير إمكانيات بطاريات "إس-75" السورية لتدمير الأهداف الجوية

وكشف مصدر صناعي عسكري لوسائل الإعلام، اليوم الخميس، أن العملية التطويرية التي تخضع لها مجموعة "بانتسير" تتضمن تزويدها بالجيل الجديد من الصواريخ.

ونبه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماعه مع أركان وزارة الدفاع الروسية يوم 15 مايو/أيار إلى ضرورة مواصلة تطوير إمكانيات "بانتسير".

وتتضمن العملية التطويرية أيضا تزويد مجموعة "بانتسير" بالهوائي الجديد الذي سيمكِّن المجموعة من اكتشاف الأهداف في أسرع وقت. ويواصل الهوائي الجديد عمله عندما تتحرك المجموعة.

وخصصت مجموعة "بانتسير" لحماية شتى المنشآت بما فيها وسائط الدفاع الجوي البعيدة المدى، من كافة وسائل الهجوم الجوي، ويمكنها أن توفر الحماية لأرتال الآليات العسكرية المتحركة