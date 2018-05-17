الادعاء الأوكراني يطالب باحتجاز رئيس موقع "ريا نوفوستي أوكرانيا" لمدة 60 يوما

موسكو — سبوتنيك. وقال المحامي: "يطالب الادعاء باحتجازه لمدة 60 يوما، دون أن يحددوا الكفالة".

دعت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، وزارة الخارجية الأمريكية إلى "عدم الانحناء" أمام السلطات أوكرانيا، بل المطالبة بالإفراج الفوري عن صحفي "ريا نوفوستي-أوكرانيا"، المحتجز من قبل إدارة أمن الدولة يوم الثلاثاء.

© Sputnik . Valeriy Melnikov موسكو تطالب واشنطن بالضغط على كييف للإفراج عن صحفي "ريا نوفوستي"

وفي السياق ذاته، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أمس الأربعاء: "أناشد الزملاء في وزارة الخارجية أنه يجب عدم الرضوخ أمام السلطات الأوكرانية، التي فقدت أي تصور عن حقوق الإنسان، بل بصوت حازم، كما تفعلون مع الآخرين، المطالبة بالإفراج الفوري عن ممثلي الصحافة".

واقتحم عناصر جهاز الأمن الأوكراني مكتب وكالة "نوفوستي أوكرانيا" في كييف، في وقت سابق من أمس الأول الثلاثاء، وتم اعتقال مراسل وكالة "نوفوستي أوكرانيا"، كيريل فيشينسكي. وأكد شهود عيان أن أشخاصا يرتدون زيا رسميا عليه شعار جهاز الأمن الأوكراني، دخلوا إلى المبنى، حيث يوجد مكتب الوكالة، وبعد ذلك انقطع التواصل مع الصحفي الذي كان في المكتب.

ووصفت الخارجية الروسية إجراءات كييف ضد وكالة "ريا نوفوستي — أوكرانيا" بالتعسفية ـ وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن إجراءات كييف ضد الصحفيين العاملين في "ريا نوفوستي — أوكرانيا" غير مقبولة.

وأرسلت السفارة الروسية في كييف مذكرة احتجاج إلى وزارة الخارجية الأوكرانية تطالب فيها بوقف ممارسة العنف ضد ممثلي وسائل الإعلام. كما قال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، بأن الكرملين يتوقع ردة فعل حازمة من المنظمات الدولية على تصرفات جهاز الأمن الأوكراني.

بدوره، اعتمد مجلس الدوما الروسي (مجلس النواب)، أمس الخميس، بيانا، يسمي فيه أعمال الجهات الأمنية الأوكرانية إزاء الصحفيين بالتعسف، ويطالب سلطات كييف بإطلاق سراح مدير موقع "ريا نوفوستي أوكرانيا" كيريل فيشينسكي على الفور.