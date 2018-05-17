ريابكوف: واشنطن لا تقبل وجهات نظر بديلة حول مشاكل في سوريا "وهذا أمر غير طبيعي"

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن الولايات المتحدة لا تقبل وجود وجهات نظر بديلة حول مشاكل في سوريا، مشيرا إلى أن هذا أمر غير طبيعي.

موسكو — سبوتنيك. وفي تصريحات له لفت ريابكوف إلى أنه يجب تخفيف الاعتماد على النظام المصرفي الأمريكي كاشفا عن أن روسيا تعزز الحوار حول ذلك في مجموعة دول "بريكس".

وقال ريابكوف للصحفيين: "يجب الحد من الاعتماد على نظام المصرفي المالي الأمريكي، والقيام بكل شيء لضمان وجود قنوات، اتجاهات وفرص بديلة لتلك موارد الساسة والخبراء الماليين والمشرعين الأمريكيين"

© AP Photo / Evan Vucci ترامب يأمر بإعداد عقوبات جديدة ضد روسيا بسبب الصواريخ

وأضاف: "هذا تجاوز حدود السيادة — من قبل الولايات المتحدة — ليس فقط يبدأ بشكل تدريجي بعرقلة المسار الطبيعي للتعاون الاقتصادي في التجارة الدولية، بل يتحول إلى مشكلة قائمة بحد ذاتها.

وأضاف ريابكوف: سوف نكثف الحوار مع الزملاء، بما فيه في صيغة "بريكس"، حول كيفية إيجاد حل بديل لكل ذلك وكيف نتخلص من ذلك".