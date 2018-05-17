صحفيون: استغلال الخلافات السياسية لاعتقال الصحفي الروسي في أوكرانيا "جريمة"

وصف الكاتب الصحفي العراقي أحمد الصافي، اعتداء السلطات الأوكرانية على مقر وكالة "نوفوستي أوكرانيا" واعتقال الصحفي الروسي كيريل فيشينسكي، بأنه اعتداء على كل القيم الديمقراطية التي تدعيها أوكرانيا.

وأضاف الصحافي، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك" اليوم الخميس 17 مايو/ أيار، أن مقر أية وكالة صحفية دولية يجب التعامل معه بنوع من الاحترام، وهذا ما لم تقم به السلطات الأوكرانية، التي بدت وكأنها تعمدت أن يكون الأمر في صورة الاقتحام والاعتقال، كما لو كانت تقتحم وكرا لعصابة، حسب قوله.

© Sputnik . Natalia Seliverstova اقتحام مكتب وكالة "نوفوستي أوكرانيا" في كييف واعتقال مراسلها

وتابع "في الحروب عادة ما يكون الصحفي مرتديا ما يميزه، لتتجنب الأطراف المتحاربة إطلاق النار عليه أو إصابته خلال ممارسة عمله، ولكن في واقعة كيريل، نجد السلطات الأوكرانية تغتال حرية الصحافة، تحت ستار من الخلافات بينها وبين روسيا الاتحادية، وهو أمر غير مبرر حتى في حالة وجود خلافات".

وأوضح الكاتب الصحفي العراقي أن كثير من الدول تكون بينها خلافات سياسية عميقة، قد تصل إلى حد قطع العلاقات الدبلوماسية، ومع ذلك لا تقترب أجهزتها الأمنية من مقرات الصحف أو الوكالات، وهذه الجريمة لم نراها خلال العامين الأخيرين، إلا في أوكرانيا وتركيا وأمريكا، وكلها كانت ضد مكاتب روسية.

من جانبها، قالت جيهان العبد، الصحفية التونسية، إن استهداف مقر وكالة نوفوستي أوكرانيا، لا يجب أن يمر مرور الكرام، ويجب أن تعمل روسيا على حشد رأي عام صحفي عالمي، من خلال مخاطبة كافة الاتحادات والجمعيات والنقابات الصحفية، وكذلك المنظمات المعنية بحرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير.

ولفتت إلى أن مثل هذه الخطوة من شأنها أن تضع السلطات الأمنية الأوكرانية، وكذلك النيابة العامة في موقف حرج، خاصة أن الاقتحام أعقبته تصريحات عن اتهامات بمحاولة الإضرار بالدولة، وهي تهمة معروفة لا توجهها للصحفيين إلا الدول الفاشية، التي لا تقبل أي صوت مختلف على أرضها.

© Sputnik . Vladimir Trefilov سيمونيان: تأمل أن يكون هناك رد روسي على أفعال جهاز الأمن الأوكراني

وأردفت العبد، في تصريحات خاصة لـ" سبوتنيك "، اليوم الخميس، أن استغلال الخلافات السياسية لاستهداف الصحفيين جريمة، وانتهاك صارخ للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولكل المواثيق الدولية الخاصة بحرية الصحافة، لذلك يجب أن يكون الجزاء متناسبا مع حجم الجريمة، من خلال التشهير بأوكرانيا في المحافل الدولية.

وشددت الكاتبة الصحفية التونسية على ضرورة الإفراج الفوري عن الصحفي الروسي كيريل فيشينسكي، وإسقاط كافة الاتهامات التي وجهتها له أوكرانيا، وكذلك الاعتذار بشكل رسمي للاتحاد الصحفي الروسي الذي ينتمي إليه، والتعهد بعدم المساس بأمن الصحفيين، أو إلحاق أي ضرر بالوكالات والصحف التابعين لها.

وكانت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، دعت وزارة الخارجية الأمريكية إلى "عدم الانحناء" أمام السلطات أوكرانيا، بل المطالبة بالإفراج الفوري عن صحفي "ريا نوفوستي-أوكرانيا"، المحتجز من قبل إدارة أمن الدولة يوم الثلاثاء.

وكتبت زاخاروفا على صفحة "فيسبوك": "أناشد الزملاء في وزارة الخارجية: يجب عدم الرضوخ أمام السلطات الأوكرانية، التي فقدت أي تصور عن حقوق الإنسان، بل بصوت حازم، كما تفعلون مع الآخرين، المطالبة بالإفراج الفوري عن ممثلي الصحافة".

وكانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيذر نويرت، قد أعلنت في وقت سابق، أن احتجاز صحفي وكالة "ريا نوفوستي- أوكرانيا"، كيريل فيشينسكي، وتفتيش مكتب الوكالة، هي إجراءات جادة ويجب تنفيذها وفقا للقانون.

وأعلن المدير العام لوكالة "روسيا سيغودنيا" دميتري كيسيليوف، أنه يتعين على السلطات الأوكرانية إطلاق سراح فيشينسكي فورا، ووقف اضطهاد وسائل الإعلام.

من جانبها، ذكرت رئيسة تحرير وكالة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا" وقناة "آر تي"، مارغريتا سيمونيان، أن ما حدث هو انتقام من طرف كييف على جسر القرم، وفي الوقت نفسه، أشارت إلى أن موارد وكالة "نوفوستي" في أوكرانيا غير مرتبطة قانونياً بـ "روسيا سيغودنيا" ، ولكنها [نوفوستي أوكرانيا] شريك معلوماتي للوكالة.

ووصفت الخارجية الروسية إجراءات كييف ضد وكالة "ريا نوفوستي — أوكرانيا" بالتعسفية ـ وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن إجراءات كييف ضد الصحفيين العاملين في "ريا نوفوستي — أوكرانيا" غير مقبولة.