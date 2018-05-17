سالم زهران: السلطات الأوكرانية تصرفت بسلوك يشبه المافيا والعصابات

اعتبر مدير الإرتكاز الإعلامي، الكاتب والمحلل السياسي سالم زهران، أن السلطات الأوكرانية لم تتصرف كسلطة أمنية بل تصرفت بسلوك يشبه المافيات والعصابات.

وقال زهران في حديث لـ"سبوتنيك" تعليقا على اعتقال كييف للصحفي الروسي كيريل فيشينسكي: "لن أقول أنه سلوك داعشي ولكن فيه شيء من الداعشية، ليس صحيحاً أن على الصحفيين دفع الثمن السياسي في الاشتباكات أو الصراعات الدولية".

© Sputnik . Vladimir Trefilov صحفيون: استغلال الخلافات السياسية لاعتقال الصحفي الروسي في أوكرانيا "جريمة"

وتابع "نعم هناك صراع مع روسيا ، لكن هذه الوكالة المحترمة هي وكالة أشبه بمحمية للحريات وكل من يتواجد فيها من صحفيين هم محميون ليس بقوة السلاح بل بقوة القانون والحريات".

وأضاف زهران "على السلطات الأوكرانية فورا، أن تطلق سراحه وإلا على كل الصحفيين في كل العالم أن يقاطعوا كل أخبار الحكومة الأوكرانية وأن يتم إعلاء الصوت من أجل هذا الإفراج السريع".

وأشار زهران إلى أنه "لا يوجد احترام لحرية الصحفيين بل هناك استقواء من بعض الأنظمة الديكتاتورية التي تتظاهر بالديمقراطية".

وأتم سالم زهران "أوكرانيا كانت تتغنى بالديمقراطية، فإذ بها تشهر سلاح الاعتقال لصحفي يقوم بواجبه المهني والإعلامي من قلب وكالته ومن قلب عمله. لا يوجد حماية حقيقية للصحفيين وأخشى من اليوم الذي يكون على الصحفي فيه حماية نفسه بنفسه".