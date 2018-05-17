سالم زهران: السلطات الأوكرانية تصرفت بسلوك يشبه المافيا والعصابات

وقال زهران في حديث لـ"سبوتنيك" تعليقا على اعتقال كييف للصحفي الروسي كيريل فيشينسكي: "لن أقول أنه سلوك داعشي ولكن فيه شيء من الداعشية، ليس صحيحاً أن على الصحفيين دفع الثمن السياسي في الاشتباكات أو الصراعات الدولية".
وأضاف زهران "على السلطات الأوكرانية فورا، أن تطلق سراحه وإلا على كل الصحفيين في كل العالم أن يقاطعوا كل أخبار الحكومة الأوكرانية وأن يتم إعلاء الصوت من أجل هذا الإفراج السريع".
وأشار زهران إلى أنه "لا يوجد احترام لحرية الصحفيين بل هناك استقواء من بعض الأنظمة الديكتاتورية التي تتظاهر بالديمقراطية".
وأتم سالم زهران "أوكرانيا كانت تتغنى بالديمقراطية، فإذ بها تشهر سلاح الاعتقال لصحفي يقوم بواجبه المهني والإعلامي من قلب وكالته ومن قلب عمله. لا يوجد حماية حقيقية للصحفيين وأخشى من اليوم الذي يكون على الصحفي فيه حماية نفسه بنفسه".
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