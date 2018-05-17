بوتين يدعو للحفاظ على وتيرة إعادة تجهيز الجيش الروسي

سبوتنيك. وقال بوتين خلال اجتماع عسكري: "ألفت انتباهكم أنه تقع على عاتق جميع منفذي (حجوزات الدفاع) مسؤولية شخصية في التقيد الصارم بشروط صنع الأسلحة والمعدات، والجدول الزمني المعتمد للتسليم، وأن تتم بهذه الطريقة، لدعم المعدلات العالية لإعادة تسليح الجيش والأسطول في السنوات الأخيرة".
وكانت روسيا قد بدأت في عام 2008 بعملية إصلاح عسكري واسعة النطاق، أصبح أحد أهم عناصرها برنامج إعادة تسليح القوات المسلحة، وقررت روسيا في عام 2010 تخصيص 20 تريليون روبل (نحو317 مليار دولار) حتى عام 2020، بهدف إيصال نسبة المعدات الجديدة في القوات المسلحة إلى 70%.
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