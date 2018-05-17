بوتين يدعو للحفاظ على وتيرة إعادة تجهيز الجيش الروسي

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، للحفاظ على الوتيرة العالية لإعادة تجهيز الجيش والبحرية الروسية.

سبوتنيك. وقال بوتين خلال اجتماع عسكري: "ألفت انتباهكم أنه تقع على عاتق جميع منفذي (حجوزات الدفاع) مسؤولية شخصية في التقيد الصارم بشروط صنع الأسلحة والمعدات، والجدول الزمني المعتمد للتسليم، وأن تتم بهذه الطريقة، لدعم المعدلات العالية لإعادة تسليح الجيش والأسطول في السنوات الأخيرة".

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن في 15 آب/ أغسطس الماضي، أن الميزانية الفدرالية للعام 2018 تنص على تقليص نفقات الميزانية الدفاعية، مشيرا إلى أن ذلك لن يؤثر على خطط إعادة تسليح الجيش الروسي والأسطول البحري الحربي.

وكانت روسيا قد بدأت في عام 2008 بعملية إصلاح عسكري واسعة النطاق، أصبح أحد أهم عناصرها برنامج إعادة تسليح القوات المسلحة، وقررت روسيا في عام 2010 تخصيص 20 تريليون روبل (نحو317 مليار دولار) حتى عام 2020، بهدف إيصال نسبة المعدات الجديدة في القوات المسلحة إلى 70%.