بالفيديو ... الرئيس بوتين يستقبل الرئيس الأسد في سوتشي

قام الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الخميس، بزيارة عمل إلى مدينة سوتشي الروسية، التقى خلالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

نشرت صفحة رئاسة الجمهورية العربية السورية صورا وفيديوهات للقاء الرئيسين الأسد وبوتين.

وقالت الصفحة الرسمية إن الزيارة شملت إجراء مشاورات ومباحثات مطولة بين الجانبين، بحثا خلالها مختلف القضايا المشتركة بين البلدين، وآخر التطورات الميدانية، ومستجدات العملية السياسية في سوريا.

© Sputnik . Michael Klimentyev بوتين: بعد نجاحات الجيش السوري لا بد من إخراج القوات الأجنبية من سوريا

وقال الرئيس بوتين: خلال اللقاء الذي أجريناه اليوم ناقشنا الخطوات المشتركة اللاحقة بشأن متابعة مكافحة الإرهاب في سوريا، وتناولنا الانتصارات والنجاحات التي حققها الجيش العربي السوري في حربه على الإرهاب وإعادة الاستقرار في البلاد الأمر الذي وفر الظروف المواتية لمتابعة العملية السياسية.

بدوره أكد الرئيس الأسد أنه سيرسل لائحة بأسماء المرشحين لعضوية لجنة مناقشة الدستور في قائمة الحكومة السورية في أقرب وقت ممكن إلى الأمم المتحدة، وروسيا رحبت بهذا القرار وتدعمه كل الدعم، وذلك في ضوء الاتفاقات التي خرج بها مؤتمر الحوار الوطني الذي عقد قبل أشهر في سوتشي.