بطاريات "بانتسير" تصل إلى المحيط الهادئ

باشرت مجموعات "بانتسير" الصاروخية المدفعية مهمتها في شبه جزيرة كامتشاتكا في شرق روسيا.

وقال جهاز الإعلام التابع للمنطقة العسكرية الشرقية في بيان إن طواقم "بانتسير" أكملت الاستعدادات لمباشرة المهمة القتالية وبدأت تنفذ المناوبات القتالية والعملياتية.

© Photo / Russian Defense Ministry "درع" سوريا... نسبة النجاح تقارب 100%

وكانت روسيا نشرت مجموعات "بانتسير" في عدد من ربوعها بخاصة في شمال شرقها.

وتُسند إلى مجموعات "بانتسير" مهمة حماية وحدات الجيش من الهجوم الجوي وحماية بطاريات الصواريخ البعيدة المدى المضادة للطائرات "إس-400".

يجدر بالذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نبه خلال اجتماعه مع أركان وزارة الدفاع الروسية قبل أيام إلى ضرورة مواصلة تطوير إمكانيات "بانتسير".

ثم أعلن مصدر صناعي عسكري عن قرار تزويد مجموعات "بانتسير" التي تحتوي على الصواريخ والقذائف المدفعية، بجيل جديد من الصواريخ وبالهوائي الجديد لاكتشاف الأهداف المطلوب التصدي لها.