فتح قضية جنائية في روسيا ضد كاتب مقالة تدعو لتفجير جسر القرم

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم لجنة التحقيقات الروسية، سفيتلانا بيترينكو، أن اللجنة فتحت قضية جنائية ضد رئيس تحرير مجلة "واشنطن إيكزامينر"، حيث نشرت مقالة تدعو لتفجير جسر القرم.