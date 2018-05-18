زوجة فيشينسكي تكشف عن حالته الصحية في سجون كييف

كشفت زوجة الصحفي المعتقل كيريل فيشينسكي، اليوم الجمعة، لوكالة "سبوتنيك" أن زوجها يعاني من أمراض وهو في حالة لا يحسد عليها أبدا. وجاء تصريح زوجته بعد مقابلة شخصية حصلت بينهما من خلال اتصال عبر الإنترنت.

© Sputnik . Vladimir Trefilov موسكو تطالب بالإفراج الفوري عن الصحفي فيشينسكي

وأشارت إيرينا إلى أن زوجها الذي يعاني من أمراض مختلفة بحاجة إلى إشراف ورقابة طبية مستمرة لأنه في حالة صحية سيئة.

وقالت إيرينا: "من خلال المحادثة مع المحامي فقد أبلغني أن الأطباء قاموا بفحصه داخل السجن، لكن هذا ليس كافيا فهو بحالة صعبة جدا وبحاجة الى مراقبة وإشراف مستمر لكي لا تسوء حالته أكثر من ذلك". وأضافت قائلة: "هناك عدد من الأدوية التي يجب أن يتناولها يوميا وهي غير موجودة بحوزته وهذا مؤشر خطير".

وقامت السلطات الأوكرانية باحتجاز كيريل فيشينكسي، في 15 مايو/ أيار، من جانب منزله، وتم نقله ليلا إلى مدينة خيرسون الواقعة في جنوب البلاد.

وتتهم السلطات الأوكرانية رئيس موقع "ريا نوفوستي أوكرانيا" الصحفي فيشينسكي بالخيانة العظمى ودعم جمهورية الدونباس.

كما جرت عدة عمليات تفتيش في مكتب "ريا نوفوستي أوكرانيا" في كييف وفي منازل بعض الموظفين. وتم استدعاء 47 شخصا للاستجواب.

ومن غير المستبعد أن يتخذ القضاء الأوكراني قرارا بسجن كيريل فيشينسكي لمدة قد تصل إلى 15 عاما.

ويعتبر هذا الحدث ليس أولا من نوعه من جانب مجلس الأمن الأوكراني، حيث احتجزت القوات الأمنية الأوكرانية في نهاية أبريل/ نيسان الماضي رئيسة قسم القرم لمنظمة " متطوعوا الحرب"، يلينا أودنوفول التي تقدم المساعدة إلى محاربين قدامى في الحرب الوطنية العظمى. ووصلت يلينا إلى أوكرانيا لزياة أقاربها وتم اتهامها بالخيانة العظمى.