سيرغي سكريبال يغادر المستشفى

غادر العقيد الروسي السابق، سيرغي سكريبال، المستشفى في بريطانيا، بعد شهرين من حادث سالزبوري.

وذكرت هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا، اليوم الجمعة 18 مايو/ أيار، أن "العميل الروسي السابق سكريبال، الذي تعرض لمحاولة اغتيال بالغاز السام في المملكة المتحدة، خرج من المستشفى، برفقة ابنته يوليا".

© Sputnik . Natalia Selivertova موسكو غير راضية عن إجابات لندن عن أسئلة روسيا بشأن قضية "سكريبال"

ونقلت وكالة "رويترز" عن المديرة التنفيذية لمستشفى "كارا تشارلز باركس"، في سالزبوري جنوبي إنجلترا، القول: "إنها لأنباء رائعة أن يتعافى سيرغي سكريبال بشكل يتيح خروجه من المستشفى".

وكانت الشرطة البريطانية قد عثرت على الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية سيرغي سكريبال وابنته يوليا، فاقدين للوعي بالقرب من مركز تجاري في مدينة سالزبري البريطانية في الـ 4 مارس/ آذار الماضي.

ووجهت بريطانيا الاتهامات إلى روسيا بالتورط في محاولة اغتيال سكريبال، وهو ما تنفيه موسكو، مشيرة إلى أن بريطانيا لم تقدم أي أدلة تثبت تورط روسيا في القضية.

وكانت واشنطن وعدد من الدول الأوروبية، بينها بريطانيا، فرنسا وألمانيا وبولندا ودول البلطيق وأوكرانيا ومولدافيا وكرواتيا وألبانيا، قد قررت طرد أكثر من 100 من الدبلوماسيين الروس من أراضيها، وذلك على خلفية اتهام موسكو بالتورط في محاولة قتل العقيد الروسي السابق سيرغي سكريبال.