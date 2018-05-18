الكرملين: موجودون في سوريا بطلب من الحكومة السورية وليس كغيرنا

أعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، أن عددا من القوات الاجنبية الموجودة في سوريا تستطيع مغادرة البلاد مع بدء العملية السياسية، لعدم وجود أسس قانونية لوجودها هناك.

© Sputnik . Ministry of Defence of the Russian Federation بيسكوف حول احتمال تزويد سوريا بـ"إس-300": روسيا تملك الحق في فعل ما تراه مناسبا

موسكو — سبوتنيك . وقال بيسكوف للصحفيين معلقا على سؤال حول تصريحات بوتين بأن قوات أجنبية ستخرج من سوريا بعد بدء العملية السياسية: "إن قوات أجنبية موجودة في الواقع بشكل غير شرعي من وجهة نظر القانون الدولي"، مضيفا أن "… روسيا هناك بطلب من القيادة السورية وتملك جميع الأسس الشرعية. لنقل ليس جميع الدول موجودة في سوريا بشكل قانوني".

كما أشار بيسكوف إلى أن الكرملين يعتقد بأن اللقاء الثنائي لقادة روسيا وألمانيا، فلاديمير بوتين وأنغيلا ميركل، الذي سيجري اليوم في سوتشي، سيكون فرصة مثالية لمقاربة المواقف وضبط عقارب الساعة في الملفين السوري والأوكراني.

وقال بيسكوف، اليوم الجمعة، للصحفيين: "في ظل الظروف الراهنة هي فرصة عظيمة لضبط الساعة حول القضايا الدولية والإقليمية الأكثر موضوعية — بالطبع، سوريا، بالطبع، أوكرانيا".

وأضاف: "بالطبع، هذه زيارة مهمة للغاية، لأنها بعد إعادة انتخاب وتنصيب بوتين وميركل، هما يلتقيان للمرة الأولى. هما تحدثا عبر الهاتف، لكنه سيكون الاجتماع الأول، هذا مهم".