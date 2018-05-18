بوتين يوافق على تشكيلة الحكومة الروسية الجديدة بتغييرات طفيفة

استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف في مقره الرئاسي في سوتشي، وذلك لمناقشة تشكيلة الحكومة الجديدة المزمع الإعلان عنها في وقت قريب.

وأشارت مصادر رسمية روسية إلى أن بوتين وافق على تشكيلة الحكومة الجديدة مع الاحتفاظ بسيرغي لافروف وزيرا للخارجية وسيرغي شويغو وزيرا للدفاع وفلاديمير كولوكولتسيف وزيرا للداخلية.

وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أنه من المتوقع أن يعلن اليوم عن تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة مدفيديف. وقال مدفيديف خلال لقائه مع بوتين: "اقترحت أسماء سيرغي لافروف وزيرا للخارجية… وسيرغي شويغو وزيرا للدفاع… وفلاديمير كولوكولتسيف وزيرا للداخلية".

وكانت الحكومة السابقة قد أعلنت عن استقالتها، في 7 مايو/أيار، وصادق البرلمان الروسي على تعيين مدفيديف رئيسا للحكومة المقبلة، وكلفه بتشكيلها.