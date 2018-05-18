البرلمان الشيشاني يقترح السماح بولاية رئاسية ثالثة... ومجلس الاتحاد الروسي يرفض

قدم البرلمان الشيشاني إلى مجلس الدوما الروسي، اليوم الجمعة، اقتراحا بإدخال تعديل على الدستور الروسي، يسمح بشغل منصب رئيس روسيا الاتحادية لثلاث فترات متتالية فقط.

موسكو — سبوتنيك. ووفقا للتعديلات المقترحة: "لا يستطيع الشخص نفسه شغل منصب رئيس روسيا الاتحادية أكثر من ثلاث فترات".

© Sputnik . Said Tzarnaev قاديروف: القدس باقية إلى الأبد أما ترامب فإلى الزوال

وتجدر الإشارة إلى أن برلمان الشيشان وافق، في 10 آذار/مارس، بالإجماع، على تقديم مشروع قانون إلى مجلس الدوما الروسي، بشأن تمديد فترات الولاية لرئاسة روسيا إلى ثلاثة ولايات بدلا من اثنتين، كما ينص على ذلك دستور الدولة حاليا.

بدوره رفض مجلس الاتحاد الروسي، اليوم الجمعة، دعم مبادرة برلمان جمهورية الشيشان، بشأن تولي رئيس روسيا الاتحادية لثلاث فترات متتالية.

وقالت نائبة لجنة الدستور والتشريع في مجلس الاتحاد، يلينا أفاناسيفا لـ"سبوتنيك": "لا أرى ضرورة لإدخال أية تعديلات. لا يمكن تغيير الدستور في كل مرة نرغب بذلك، إنه أمر غير مقبول. لقد اعتمدنا القانون الرئيسي ويجب الالتزام به".

وأشارت أفاناسيفنا إلى أن الرئيس الحالي فلاديمير بوتين ذاته، عبر في وقت سابق ضد مثل هذه التغييرات في الدستور، مشددة بالقول:" إذا كان نواب البرلمان الشيشاني يعتبرون هذه التغييرات حيوية، عليهم البدء بدعوة لإجراء استفتاء شعبي على مستوى كل البلاد".

وفي وقت سابق، قدم رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قديروف، مبادرة مماثلة، يرى فيها بأنه "لا يوجد بديل" لرئيس الدولة الروسية، الحالي فلاديمير بوتين، وبالتالي ينبغي النظر في قرار بشأن تمديد سلطاته كرئيس للبلاد، لا يقتصر على ولايتين اثنتين للرئاسة.

ويذكر أنه جرت في الكرملين، يوم الإثنين (7أيار / مايو2018)، مراسم تنصيب فلاديمير بوتين، رئيساً لروسيا، لولاية ثانية مدتها 6 سنوات، وخلال مراسم تنصيبه وصف بوتين، الفترة الحالية بأنها مرحلة التغيير العاصف، ودعا لاستخدام كل الإمكانيات لحل القضايا الداخلية، وتطوير البلاد تكنولوجيا، ورفع مستوى المعيشة. وشكر بوتين المواطنين الروس على الثقة وعلى دعمه في الانتخابات الرئاسية.

وكانت لجنة الانتخابات المركزية الروسية، قد أعلنت فوز بوتين، في الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 18 آذار/ مارس الماضي، بحصوله على نسبة 76.69% من أصوات الناخبين.