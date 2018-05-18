لافرينتيف: مفاوضات جنيف حول سوريا تنطلق قريبا

توقع مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف، أن تجري مفاوضات جنيف حول الوضع في سوريا في أقرب وقت.

© Sputnik . Sputnik لافرينتيف لـ"سبوتنيك": غياب واشنطن لن يؤثر على عملية أستانا

سوتشي- سبوتنيك . وقال لافرينتيف للصحفيين: "لا أعرف كل شيء قد يتوقف على المشاورات في جنيف مع المبعوث الأممي، ستافان دي مستورا، سوف نعمل معه. كذلك من الضروري بطبيعة الحال أن يقوم الرئيس الأسد بتقديم القوائم المطلوبة. ولكنني أعتقد أن هذا سيجري في أقرب وقت، آمل بأن تكون جنيف على هذا القبيل.

وأضاف لافرينتيف أنه من الضروري أن يشمل النشاط الذي يسبق المفاوضات إجراء مشاورات مع دي مستورا ومع جميع الأطراف المعنية، مع ممثلي الدول الضامنة.

وقال: "أعتقد أنه ينبغي أنه تجري مشاورات مع الدول الأخرى ربما نحصل منهم على بعض الدعم".

النزاع المسلح مستمر في سوريا منذ آذار/مارس عام 2011. ووفقا لإحصاءات الأمم المتحدة، يتراوح عدد ضحايا العمليات العسكرية في البلاد بين 300 ألف نسمة وحتى نصف مليون نسمة. وتجري عملية التسوية الأزمة السورية على ساحتي أستانا وجنيف.