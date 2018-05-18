بوتين حول اعتقال مدير " ريا نوفوستي أوكرانيا": هذا العمل غير مسبوق

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، اعتقال مدير وكالة "ريا نوفوستي أوكرانيا" كيريل فيشينسكي أنها غير مسبوقة وأنه لا مثيل لها منذ زمن بعيد. وجاء تصريح بوتين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

© Sputnik . Anton Denisov وقفة تضامنية مع الصحفي الروسي فيشينسكي أمام السفارة الأوكرانية في موسكو

وقال بوتين "بالنسبة لاحتجاز الصحفيين فأنا أوافقكم الرأي، هذه الحادثة غير مسبوقة ولا مثيل لها منذ وقت طويل".

وأضاف بوتين قائلا "يحاولون اتهام الشخص بالخيانة العظمى لأنه فقط كان يقوم بعمله المهني المطلوب منه، لم أر شيئا كهذا من قبل ومنذ وقت طويل".

وأشار بوتين أنه تطرق مع المستشارة الألمانية لهذا الموضوع تحديدا، ووعدت ميركل أنها ستقوم بفتح موضوع اعتقال الصحفي مع الرئيس الأوكراني خلال لقائه".