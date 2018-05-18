بوتين يتمنى الصحة لسكريبال

وأشار بوتين إلى أنه لو تم استخدام مادة حربية سامة ضد سكريبال، لكان قد توفي على الفور أو خلال عدة دقائق.
وأضاف أن روسيا عرضت مرارا وتكرارا مساعدة بريطانيا في التحقيقات وطلبت السماح للممثلين الروس بالانضمام إليها، ولكن لم يكن هتاك أي رد من جانبهم.
وفي وقت سابق، أفيد بأن الضابط الروسي سابقا، سيرغي سكريبال، تعرض لحالة تسمم في مدينة سالزبيري البريطانية. واتهمت السلطات البريطانية المخابرات الروسية بالضلوع في هذا الحادث، وعملت سوية مع أغلب الدول الغربية على طرد موظفين من البعثات الدبلوماسية الروسية في بلدانها، فيما نفت الحكومة الروسية مرارا ضلوعها بهذا الحادث، وردت من جانبها بإجراءات مماثلة على الدول التي طردت دبلوماسيين روس من أراضيها.
ووجه الجانب البريطاني الاتهامات إلى روسيا بالضلوع في تسميم سكريبال وابنته، بمادة شالة للأعصاب "آ-234" التي يعتبرونها مماثلة لمادة اسم "نوفيتشوك"، واتخذت بريطانيا بناء على ذلك قرارات بطرد دبلوماسيين روس، وهو ما اتبعته واشنطن ودول الاتحاد الأوروبي أيضا.
ونفت روسيا بشكل قاطع علاقتها بهذا الحادث، مؤكدة أنها تخلصت من كل الأسلحة الكيميائية لديها وفقا لمنظمة حظر استخدام الأسلحة الكيميائية ومشددة في الوقت ذاته على أن بريطانيا لا تملك أدلة على اتهاماتها.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)