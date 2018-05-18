بوتين يتمنى الصحة لسكريبال

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عقب اجتماعه مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، عن سعادته لخروج سيرغي سكريبال من المستشفى.

© AP Photo / PA/Steve Parsons سيرغي سكريبال يغادر المستشفى

وقال بوتين "من شأن سكريبال، نعم لقد سمعت اليوم من وسائل الإعلام أنه غادر المستشفى، أتمنى له الصحة والعافية، ونحن سعداء للغاية بالفعل".

وأشار بوتين إلى أنه لو تم استخدام مادة حربية سامة ضد سكريبال، لكان قد توفي على الفور أو خلال عدة دقائق.

وأضاف أن روسيا عرضت مرارا وتكرارا مساعدة بريطانيا في التحقيقات وطلبت السماح للممثلين الروس بالانضمام إليها، ولكن لم يكن هتاك أي رد من جانبهم.

وفي وقت سابق، أفيد بأن الضابط الروسي سابقا، سيرغي سكريبال، تعرض لحالة تسمم في مدينة سالزبيري البريطانية. واتهمت السلطات البريطانية المخابرات الروسية بالضلوع في هذا الحادث، وعملت سوية مع أغلب الدول الغربية على طرد موظفين من البعثات الدبلوماسية الروسية في بلدانها، فيما نفت الحكومة الروسية مرارا ضلوعها بهذا الحادث، وردت من جانبها بإجراءات مماثلة على الدول التي طردت دبلوماسيين روس من أراضيها.

ووجه الجانب البريطاني الاتهامات إلى روسيا بالضلوع في تسميم سكريبال وابنته، بمادة شالة للأعصاب "آ-234" التي يعتبرونها مماثلة لمادة اسم "نوفيتشوك"، واتخذت بريطانيا بناء على ذلك قرارات بطرد دبلوماسيين روس، وهو ما اتبعته واشنطن ودول الاتحاد الأوروبي أيضا.

ونفت روسيا بشكل قاطع علاقتها بهذا الحادث، مؤكدة أنها تخلصت من كل الأسلحة الكيميائية لديها وفقا لمنظمة حظر استخدام الأسلحة الكيميائية ومشددة في الوقت ذاته على أن بريطانيا لا تملك أدلة على اتهاماتها.