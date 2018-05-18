لافرينتيف: بوتين والأسد لم يناقشا الانتخابات الرئاسية في سوريا

أعلن مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا، ألكسندر لافرينتيف، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره السوري بشار الأسد، لم يناقشا الانتخابات الرئاسية السورية، خلال لقائهما في سوتشي، يوم أمس الخميس.

موسكو — سبوتنيك. وقال لافرينتيف لوكالة "سبوتنيك" ردا عن سؤال بهذا الصدد:"لا."

© Sputnik . Sergei Guneyev بوتين بعد مباحثاته مع ميركل: ألمانيا تساهم بشكل فعال في إعادة بناء سوريا

هذا واستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الخميس، في مدينة سوتشي جنوبي البلاد، الرئيس السوري بشار الأسد، الذي قام بزيارة عمل إلى روسيا، وناقش معه الوضع في سوريا، بالإضافة إلى إعداد الدستور الجديد للبلاد. كما صرح بوتين، خلال اللقاء، أنه يجب خروج القوات الأجنبية من سوريا بعد نجاحات الجيش السوري في محاربة الإرهاب، وبدء العملية السياسية.

وأعلن الرئيس الروسي خلال لقائه نظيره السوري بشار الأسد، أن الإرهابيين استسلموا في نقاط رئيسية في سوريا، وهذا سمح بوقف عملياتهم بالقرب من مدينة دمشق.

وقال الرئيس الروسي: "رمى الإرهابيون أسلحتهم في نقاط رئيسية في سوريا، مما سمح باستعادة البنية التحتية في سوريا، ودفعهم إلى الوراء، وتوقفوا عمليا عن العمل بالقرب من العاصمة السورية".

وأشار الرئيس بوتين إلى أنه الآن بعد كل هذه النجاحات العسكرية، لا شك أن هناك ظروفا إضافية قد استُحدثت لاستئناف العملية السياسية بشكل كامل."