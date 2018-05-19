زهور بوتين تأسر ميركل

وجرى لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية انجيلا ميركل في مدينة سوتشي الروسية.

© Sputnik . Dmitry Astakhov بوتين يقرر عدم التملق إلى ميركل

وعلى الرغم من الجفوة بين روسيا وألمانيا في الفترة الأخيرة إلا أن لقاء بوتين وميركل اتسم بالمودة.

وبادرت المستشارة الألمانية إلى إبداء المودة، مهنئة رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف الواقف إلى جانب بوتين بإعادة تعيينه في وظيفة رئاسة الحكومة، ثم تمنت له التوفيق.

ولجأت ميركل إبان ذلك إلى استخدام اللغة الروسية.

وق تكون الزهور التي قدمها الرئيس الروسي إلى المستشارة الألمانية لدى استقباله لها من العوامل التي أثرت على ميركل حتى أنها تكلمت باللغة الروسية. ولعل لونها العاجي أسر المستشارة الألمانية واستأثر بأحاسيسها وأعاد إلى ذاكرتها ما كان يثلج صدرها حين كانت المودة سمة العلاقة بين ألمانيا وروسيا، بحسب صحيفة "كومسومولسكايا برافدا".