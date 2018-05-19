البطريرك كيريل يعزي الكوبيين في تحطم طائرة ركاب في هافانا

أعرب البطريرك كيريل، بطريرك موسكو وسائر روسيا، اليوم السبت، عن تعازيه بكارثة تحطم طائرة بوينغ 737 التي تحطمت في كوبا أمس.

© Sputnik . Alexander Kryazhev تحطم طائرة ركاب في كوبا على متنها 100 شخص

موسكو — سبوتنيك . وقال الموقع الإلكتروني للكنيسة الأرثوذكسية الروسية في بيان: "تلقيت خبر تحطم الطائرة بالقرب من مطار هافانا بأسف شديدا، والذي خلف العديد من الضحايا، أقدم التعازي لأسر وأصدقاء الضحايا، وللشعب الكوبي".

هذا ووقع عدد من حوادث الطيران منذ بداية عام 2018 الجاري مخلفة عشرات الضحايا، آخرها تحطم طائرة "بوينغ" من طراز 737 بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار خوسيه مارتي الدولي في هافانا في كوبا، الجمعة الماضية.

وأعلن التلفزيون الرسمي الكوبي أن طائرة تابعة لشركة "كوبانا دي إفياثيون" تقل 104 ركاب تحطمت، الجمعة، بعيد إقلاعها من مطار هافانا.