مقتل 3 أشخاص في هجوم مسلح على كنيسة بمدينة غروزني الروسية

غروزني — سبوتنيك. وقال مصدر في الشرطة إن "مجموعة من المسلحين حاولوا دخول المنطقة المحيطة بكنيسة سانت ميشيل في مدينة غروزني، ما أسفر عن مقتل شرطيين اثنين خلال عملية تحييد المسلحين، إضافة إلى أحد المصلين".
وأشار الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، في بيان وزع على الصحفيين، إلى أن "المسلحين تسللوا إلى كنيسة سانت ميشيل وسط غروزني وهدفوا لاحتجاز رعيتها كرهائن"، مضيفا أن "عملية أمنية نفذت على الفور أسفرت عن مقتل جميع المسلحين البالغ عددهم 4".
وشدد قديروف على أن "معلومات عملية تفيد بأن المسلحين تلقوا الأمر بتنفيذ العملية من إحدى الدول الغربية".
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