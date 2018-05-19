قديروف: تم التعرف على هوية أحد منفذي هجوم كنيسة غروزني

غروزني — سبوتنيك. وكتب قديروف عبر قناته على موقع "تليغرام" إنه "تم التوصل لهوية أحد المسلحين، وقد كان يعيش في قرية بضواحي غروزني".
وكان مصدر في السلطات الشيشانية صرح أن عنصري شرطة ومصلي قتلوا اليوم في هجوم نفذه مسلحون على كنيسة في غروزني.
وقال مصدر الشرطة إن "مجموعة من المسلحين حاولوا دخول المنطقة المحيطة بكنيسة سانت ميشيل في مدينة غروزني، ما أسفر عن مقتل شرطيين اثنين خلال عملية تحييد المسلحين، إضافة إلى أحد المصلين".
وأضاف المصدر أن "شرطيين آخرين أصيبا في العملية"، مشيرا إلى أن "فريق من المحققيق بدأ عمله في مكان الحادث".
وأشار الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، في بيان وزعه للصحفيين، إلى أن "المسلحين تسللوا إلى كنيسة سانت ميشيل وسط غروزني وهدفوا لاحتجاز رعيتها كرهائن"، مضيفا أن "عملية أمنية نفذت على الفور أسفرت عن مقتل جميع المسلحين البالغ عددهم 4".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)