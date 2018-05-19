قديروف: تم التعرف على هويات كافة منفذي هجوم غروزني

قال رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، إنه جرى التعرف على كافة المتورطين في الهجوم المسلح على كنيسة في العاصمة غروزني، والذي أدى لمقتل شرطيين ومصل.

موسكو — سبوتنيك. وكتب قديروف، في قناته على حساب تليغرام، إن "ضباط فرض القانون تمكنوا بسرعة من التوصل لهويات المسلحين المقتولين". وأضاف أن "اثنين منهم من سكان قرى غيلداجان، وآخر من قرية أرغونسكي، الواقعة بالقرب من غروزني".

© Sputnik . Said Tzarnaev قديروف: تم التعرف على هوية أحد منفذي هجوم كنيسة غروزني

ونقل قديروف عن مدير مكتب وزارة الداخلية في جمهورية الشيشان قوله إن "قائد المجموعة ولد وعاش بإحدى المناطق القريبة".

وكان قديروف قد كتب عبر قناته على موقع "تليغرام" في وقت سابق من اليوم إنه "تم التوصل لهوية أحد المسلحين، وقد كان يعيش في قرية بضواحي غروزني"، وتابع أنه يجري التأكد من معلومات تفيد بأن "المسلحين تلقوا تعليماتهم من دولة أجنبية". كما ذكر أن "4 مسحلين تسللوا إلى كنيسة سانت ميشيل وسط غروزني وهدفوا لاحتجاز رعيتها كرهائن".

وأضاف قديروف أن "عملية أمنية نفذت على الفور أسفرت عن مقتل جميع المسلحين البالغ عددهم أربعة".

فيما ذكر مصدر بالشرطة أن شرطيين اثنين قتلا خلال عملية تحييد المسلحين، إضافة إلى أحد المصلين.