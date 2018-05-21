بوتين: غزو القطبين الشمالي والجنوبي يحظى بأولوية لدى الدولة

هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، الخدمة الاتحادية للأرصاد الجوية بيوم العاملين في المنطقة القطبية، مؤكداً أن غزو القطبين الشمالي والجنوبي يحظى بأولوية لدى الدولة.

© Sputnik . Dmitry Astakhov تشكيلة مجلس الوزراء الروسي الجديد باقتراح مدفيديف وموافقة بوتين

موسكو — سبوتنيك . ونقل بيان للكرملين قول الرئيس: "..واليوم غزو القطبين الشمالي والجنوبي يحظى باهتمام أولي بالنسبة للدولة. الخبراء الروس يواصلون السير على خطى الأبطال الأوائل الذين بدأوا العمل في هذه المناطق النائية ويقومون بزيادة تواجدهم هناك وينفذون برامج طموحة في الحفاظ على الثروة الطبيعية الفريدة هناك، وطبعاً يسهم العاملون القطبيون في تعزيز الشراكة الدولية".

وتمنى بوتين النجاح للمستكشفين القطبيين في عملهم الصعب والهام جداً، وكذلك موفور الصحة.

وكانت روسيا قد بدأت في السنوات الأخيرة، بتنمية اقتصادية نشطة في أراضيها الشمالية، بما في ذلك واستخراج النفط والغاز، فضلا عن تطوير الطريق البحري الشمالي، والذي أصبح على نحو متزايد بديلا عن الطرق التقليدية من أوروبا إلى آسيا. و في ضوء زيادة اهتمام دول حلف شمال الأطلسي بالمنطقة القطبية الشمالية، اتخذت روسيا مجموعة من التدابير، بما فيها العسكرية، لحماية المصالح الروسية في هذه المنطقة.