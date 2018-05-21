زاخاروفا: اعتقال فيشينسكي جزء من حملة دعاية غربية

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا، في برنامج "ليلة الأحد مع فلاديمير سولوفيوف" على قناة التلفزيون "روسيا 1"، أن اعتقال رئيس موقع "ريا نوفوستي أوكرانيا" كيريل فيشينسكي جزء من حملة دعاية غربية ضد روسيا.

وقالت زاخاروفا: "إنها جزء من حملة دعاية وأفعال الغرب ضد روسيا، ودائما يتبين أن هذه ليست صدفة وليست حالات خاصة…كل هذا جزء من الأعمال الغربية ضد بلدنا".

© Sputnik . Anton Denisov وقفة تضامنية مع الصحفي الروسي فيشينسكي أمام السفارة الأوكرانية في موسكو

ووفقا لها، "إن حرية التعبير لم تعد موجودة في أوكرانيا بسبب السياسة الخبيثة للبلدان الغربية". وأشارت زاخاروفا إلى أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يتجاهلون المضايقات التي يتعرض لها الصحفيين الروس من قبل سلطات كييف.

وقامت السلطات الأوكرانية باحتجاز كيريل فيشينكسي، في 15 مايو/ أيار، من جانب منزله، وتم نقله ليلا إلى مدينة خيرسون الواقعة في جنوب البلاد. وتتهم السلطات الأوكرانية رئيس موقع "ريا نوفوستي أوكرانيا" الصحفي فيشينسكي بالخيانة العظمى ودعم جمهورية دونباس.

وفي 17 مايو/أيار، طلب الادعاء الأوكراني احتجاز رئيس موقع "ريا نوفوستي أوكرانيا"، كيريل فيشينسكي، لمدة 60 يوما.

وأصدرت محكمة خيرسون الأوكرانية أمرا بحجز مدير موقع "ريا نوفوستي أوكرانيا" لمدة شهرين.

وأكد محامي الصحفي فيشينسكي أن محكمة خيرسون الأوكرانية أمرت بحجز مدير موقع "ريا نوفوستي أوكرانيا" لمدة شهرين في البلاد، "وبدون كفالة"… في الوقت الذي أكد فيه المحامي عن نيته تقديم الطعن في هذا القرار.

كما جرت عدة عمليات تفتيش في مكتب "ريا نوفوستي أوكرانيا" في كييف وفي منازل بعض الموظفين. وتم استدعاء 47 شخصا للاستجواب. ومن غير المستبعد أن يتخذ القضاء الأوكراني قرارا بسجن كيريل فيشينسكي لمدة قد تصل إلى 15 عاما.