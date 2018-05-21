مجلس حقوق الإنسان يناشد المفوض الأوروبي لحقوق الإنسان من أجل الصحفي فيشينسكي

ناشد مجلس تنمية المجتمع المدني وحقوق الإنسان، التابع للرئيس الروسي، المفوض الأوروبي لحقوق الإنسان دوني مياتوفيتش من أجل قضية اعتقال الصحفي الروسي كيريل فيشينسكي في أوكرانيا، وفقا لموقع المجلس.

وجاء في البيان: "المجلس التابع للرئيس الروسي ناشد المفوض الأوروبي لحقوق الإنسان دوني مياتوفيتش من أجل قضية اعتقال أوكرانيا مدير وكالة "ريا نوفوستي أوكرانيا" ، كيريل فيشينسكي".

© Sputnik . Anton Denisov وقفة تضامنية مع الصحفي الروسي فيشينسكي أمام السفارة الأوكرانية في موسكو

وأشار البيان إلى أن "التهم الموجهة إلى فيشينسكي وزملائه لا تستند إلى أسس موضوعية".

وقامت السلطات الأوكرانية باحتجاز كيريل فيشينكسي، في 15 مايو/ أيار، من جانب منزله، وتم نقله ليلا إلى مدينة خيرسون الواقعة في جنوب البلاد. وتتهم السلطات الأوكرانية رئيس موقع "ريا نوفوستي أوكرانيا" الصحفي فيشينسكي بالخيانة العظمى ودعم جمهورية دونباس.

وفي 17 مايو/أيار، طلب الادعاء الأوكراني احتجاز رئيس موقع "ريا نوفوستي أوكرانيا"، كيريل فيشينسكي، لمدة 60 يوما.

وأصدرت محكمة خيرسون الأوكرانية أمرا بحجز مدير موقع "ريا نوفوستي أوكرانيا" لمدة شهرين.

وأكد محامي الصحفي فيشينسكي أن محكمة خيرسون الأوكرانية أمرت بحجز مدير موقع "ريا نوفوستي أوكرانيا" لمدة شهرين في البلاد، "وبدون كفالة"… في الوقت الذي أكد فيه المحامي عن نيته تقديم الطعن في هذا القرار.

كما جرت عدة عمليات تفتيش في مكتب "ريا نوفوستي أوكرانيا" في كييف وفي منازل بعض الموظفين. وتم استدعاء 47 شخصا للاستجواب. ومن غير المستبعد أن يتخذ القضاء الأوكراني قرارا بسجن كيريل فيشينسكي لمدة قد تصل إلى 15 عاما.