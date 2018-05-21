الكرملين يوضح لماذا استقبل بوتين المستشارة الألمانية بباقة زهور

علق المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دمتري بيسكوف، على البادرة التي قام بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه المستشارة الألمانية انجيلا ميركل وقدم فيه الزهور للمستشارة.

وصف بيسكوف عادة تقديم الزهور للنساء و السيدات، بأنها من التقاليد الروسية و بأنها تمثل علامة إحترام لهن.

وتابع، "من عاداتنا تقديم الزهور لزميلاتنا النساء، وبالنسبة للتقاليد الدولية فهذه إشارة لحسن النية، هذه تقاليدنا، ونحن نركز عليها".

© Sputnik . Michail Klimentjev زهور بوتين تأسر ميركل

وجاءت تصريحات بيسكوف على خلفية مانشرته صحيفة "بيلد" الألمانية، حيث أشارت الصحيفة إلى أن تقديم بوتين للزهور هو إشارة معينة، ولايسمح بأن يتم إهداء الزهور في مثل هذه اللقاءات الهامة وتقتضي فقط على التصافح.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلتقى بالمستشارة الألمانية انجيلا ميركل في 19 مايو/حزيران بمدينة سوتشي الروسية، وتباحثوا في عدد من القضايا التي تهم البلدين.