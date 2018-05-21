محامي فيشينسكي يتقدم بطعن على حكم اعتقاله

قال المحامي أندريه دومانسكي أن الدفاع عن مدير موقع "ريا نوفوستي - أوكرانيا" كيريل فيشينسكي قدم طعنا على قرار محكمة خيرسون الأوكرانية بسجن الصحفي.

وأكد المحامي أنه تم إرسال رسالة عن طريق البريد، وسيتم في الغد إرسال طعن عن طريق ساعي البريد إلى محكمة الاستئناف أيضا في محكمة خيرسون.

© Sputnik . Anton Denisov ميركل تعتزم مناقشة مسألة اعتقال الصحفي الروسي مع الرئيس الأوكراني

وذكر في وقت سابق أن ظروف اعتقال الصحفي طبيعية، ولا توجد أية شكاوي.

وينوي المحامي زيارة موكله غدا الثلاثاء.

وقامت السلطات الأوكرانية باحتجاز كيريل فيشينكسي في 15 مايو/ أيار من منزله، وتم نقله ليلا إلى مدينة خيرسون الواقعة جنوبي البلاد.

وتتهم السلطات الأوكرانية الصحفي فيشينسكي بالخيانة العظمى ودعم جمهورية الدونباس.

كما جرت عدة عمليات تفتيش في مكتب "ريا نوفوستي-أوكرانيا" في كييف وفي منازل بعض الموظفين، وتم استدعاء 47 شخصا للاستجواب.

ومن غير المستبعد أن يتخذ القضاء الأوكراني قرارا بسجن كيريل فيشينسكي لمدة قد تصل إلى 15 عاما.

ويعتبر هذا الحدث ليس أولا من نوعه من جانب مجلس الأمن الأوكراني، حيث احتجزت القوات الأمنية الأوكرانية في نهاية أبريل/ نيسان الماضي رئيسة قسم القرم لمنظمة " متطوعوا الحرب"، يلينا أودنوفول التي تقدم المساعدة إلى محاربين قدامى في الحرب الوطنية العظمى. ووصلت يلينا إلى أوكرانيا لزياة أقاربها وتم اتهامها بالخيانة العظمى.