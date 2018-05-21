بالفيديو... بوتين يهنئ طلاب مركز "سيريوس" بحضور رئيس وزراء الهند

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، طلاب مركز "سيريوس" التعليمي الروسي بمناسبة نهاية الدورة.

وحضر الرئيس بوتين الحفل الختامي للمركز برفقة رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي.

© Sputnik . Alexander Astafiev بوتين يشيد بالتعاون الجيد بين وزارتي الدفاع الروسية والهندية

وقال الرئيس بوتين "أهنئكم بنهاية الدورة، آمل أن تكونوا قد أحببتموها، أنتم أذكياء، نتمنى لكم النجاح".

وقدم الرئيس بوتين ضيفه المسؤول الهندي وقال: "اليوم حل ضيف عزيز علينا، صديق روسيا، رئيس وزراء الهند السيد مودي، رحبوا به".

وأشاد بوتين بدور الهند في العمل على تطوير التقنيات، وإنشاءها للعديد من مراكز التطوير الواعدة،

وأضاف: أود عرض ما حققته روسيا في هذا المجال أمام ضيفنا، وآمل للسيد مودي طيب الإقامة في روسيا".

Путин и Моди в "Сириусе" как хедлайнеры фестиваля pic.twitter.com/xq1ofsjr0I — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) May 21, 2018

وكان رئيس وزراء الهند، قد وصل في وقت سابق من اليوم الاثنين، إلى مدينة سوتشي، للمشاركة في قمة غير رسمية، بين قادة روسيا والهند، تمنح الفرصة "لتبادل وجهات النظر حول الأجندة الدولية على المدى الطويل، بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية المميزة"، وذلك بحسب ما أفادت به الخارجية الهندية في بيان لها.

Лайфхак от Путина и Моди: чтобы весь день болтать, и это называли работой, нужно хорошо учиться pic.twitter.com/5hFZjDHG1A — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) May 21, 2018

ومن المتوقع أن يناقش مودي وبوتين أيضا، أولويات التنمية الوطنية وقضايا العلاقات الثنائية.