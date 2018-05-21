الرقابة الزراعية الروسية تكتشف مضادات حيوية في اللحوم الأرجنتينية وتلوح بفرض قيود

أعربت هيئة الرقابة البيطرية والزراعية الفدرالية (روس سيلخوز نادزور)، اليوم الاثنين، عن القلق إزاء تزايد حالات اكتشاف مضادات حيوية في المنتجات الحيوانية من الأرجنتين مؤكدة أنه في حال استمرار الانتهاكات قد تفرض قيودا على الواردات.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان لهيئة الرقابة، عقب اجتماع عقد خلال الدورة العامة للمكتب الدولي لتجهيز الصادرات في باريس، بين نائب رئيس الهئية الروسية قسطنطين سافينكوف، ومدير إدارة الصحة الحيوانية في الأرجنتين ريكاردو مارين، "عقد الاجتماع بناء على مبادرة من الجانب الروسي فيما يتعلق بالقلق المتعلق بالزيادة الحادة في عدد حالات الكشف عن مضادات حيوية (بما في ذلك مجموعة تيتراسيكلين) في المنتجات الحيوانية القادمة من الأرجنتين".

وأضاف البيان أن الجانب الروسي أشار إلى أنه في حال استمرار الكشف عن المواد المحظورة والضارة في المنتجات الأرجنتينية فإن "روس سيلخوز نادزور" ستضطر إلى تطبيق إجراءات تقييدية.

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وأعرب ممثلو الأرجنتين بدورهم عن استعدادهم لإحالة نتائج التحقيقات المتعلقة بالانتهاكات في المستقبل القريب. بالإضافة إلى ذلك، عن استعداد الجانب الأرجنتيني لتقديم معلومات عن التدابير المتخذة للتحكم في عدد المضادات الحيوية في المنتجات ولمنع توريد السلع التي لا تستوفي المعايير إلى السوق الروسية.

هذا وتجدر الإشارة إلى أنه ووفقا لمصلحة الجمارك الروسية، فإن استيراد المنتجات والمواد الزراعية إلى روسيا من الأرجنتين في 2017 بلغ 578 مليون دولار (2 في المئة من إجمالي الواردات الزراعية). ويحتل البلد حصة صغيرة في استيراد لحوم البقر ولحم الخنزير (حوالي 1 في المئة)، ولكن يورد ما يقدر 51 في المئة من واردات روسيا للخيول والمورد الرئيس (41 في المئة) لمنتجات أحشاء الأبقار والخنازير والأغنام والماعز والخيول.