الدفاع الروسية: إسقاط طائرة من دون طيار اقتربت من القاعدة الجوية الروسية في حميميم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط طائرة من دون طيار اقتربت من القاعدة الجوية الروسية في حميميم السورية.

موسكو — سبوتنيك. أعلن ممثل القاعدة الجوية الروسية في حميميم السورية، اليوم الاثنين، عن إسقاط طائرة من دون طيار، اقتربت من القاعدة الجوية.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في 21 أيار/ مايو، مع اقتراب حلول الظلام، تم الكشف عن هدف جوي صغير الحجم غير معروف (مركبة جوية مسيرة)، على مسافة من المطار، عن طريق مراقبة المجال الجوي للقاعدة الجوية الروسية حميميم."

© Sputnik . Dmitriy Vinogradov وسائل الدفاع الجوي الروسية تسقط أهدافا جوية مجهولة فوق قاعدة حميميم

وأضاف البيان: "تم تدمير الهدف بواسطة المدافع المضادة للطائرات في القاعدة الجوية الروسية، هذا ولا توجد إصابات أو أضرار مادية.".

وفي آخر محاولة للهجوم من هذا النوع على قاعدة حميميم، أعلن رئيس إدارة العمليات العامة التابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الفريق أول سيرغي رودسكوي، الأربعاء 25/ نيسان/ أبريل، أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرتين دون طيار، تم إطلاقهما من قبل المسلحين، بالقرب من منطقة مطار حميميم في سوريا.

وقال حينها: "في الساعة الثامنة من مساء يوم الثلاثاء، قامت الدفاعت الجوية الروسية برصد وإسقاط طائرتين دون طيار للمسلحين على مسافة 10 كيلومترات من مطار حميميم".

وتشارك القوات الجوية الفضائية الروسية ووحدات من الأسطول البحري في العمليات القتالية في سوريا إلى جانب الجيش السوري، بناء على طلب رسمي من الرئيس السوري، بشار الأسد، بالتوازي مع جهود تبذلها روسيا في الساحة الدبلوماسية، أدت حتى الآن، إلى إنشاء مناطق خفض التصعيد في سوريا، حيث يشارك المراقبون الروس ووحدات الشرطة العسكرية الروسية في الحفاظ على الأمن في تلك المناطق.