زلزال يضرب شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية

صرح المتحدث باسم خدمة المسح الجيوفيزيائي التابعة لأكاديمية العلوم الروسية فرع كامتشاتكا، أن زلزالا شدته 5.7 درجة وقع في شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية، أقصى شرق البلاد.

كامتشاتسكي — سبوتنيك. وقال المتحدث اليوم الثلاثاء 22 مايو / أيار: "تم رصد الزلزال في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين بالتوقيت المحلي".

© Fotolia / Kamchatka زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب سواحل كامتشاتكا الروسية

وأضاف: "كان مركز الزلزال على عمق 95.8 كيلومترا، وعلى بعد 56 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من قرية كليوتشي منطقة أوست- كامتشاتسكي ".

ولفت المتحدث باسم خدمة المسح الجيوفيزيائي أن سكان قرية كليوتشي، شعروا بالزلزال، بينما ذكرت الإدارة الإقليمية لوزارة الطوارئ الروسية، إلى عدم وجود ضحايا أو دمار، نتيجة الزلزال.