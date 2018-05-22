بيسكوف حول الأنباء عن اختبارات فاشلة لصواريخ روسية حديثة "استمعوا إلى بوتين وصدقوه"

نصح السكرتير الصحفي للرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، في معرض رده على أنباء صدرت عن قناة "سي إن بي سي" التلفزيونية الأمريكية حول اختبارات غير ناجحة لصواريخ روسية جديدة، بالاستماع إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتصديقه.

© Sputnik . Aleksey Nikolskyi صحيفة أمريكية: صاروخ "كينجال" الروسي ليس له نظير في العالم

وقال بيسكوف، اليوم الثلاثاء للصحفيين ردا على طلب للتعليق على تقارير القناة التلفزيونية الأمريكية عن اختبارات فاشلة لصواريخ روسية حديثة "استمعوا لرئيس روسيا بوتين وصدقوه".

وفي وقت سابق، نشرت قناة "سي إن بي سي" التلفزيونية الأمريكية نقلا عن مصادر مطلعة على تقرير للمخابرات الأمريكية، أن جميع الاختبارات التي أجريت بين نوفمبر 2017 وفبراير 2018 للصواريخ الروسية الحاملة لرؤوس نووية كانت فاشلة. وفي الوقت نفسه، ذكرت القناة أن الاختبارات على الصواريخ الأسرع من الصوت والتي تحمل رؤوسا نووية، تمت بنجاح.