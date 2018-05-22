خبير عسكري يكشف مصدر الطائرة المسيرة التي تم إسقاطها فوق حميميم

وأضاف بوغتيروف "من المرجح أن الطائرة المسيرة كانت بمهمة استطلاعية وبتوجيه عن بعد، وهناك ترجيحات أخرى تقول أن الطائرة المسيرة تابعة لقوات التحالف وضلت طريقها ووصلت الى قرب القاعدة الروسية حيث تم اسقاطها على الفور، وأرجحية أخيرة يمكن أن تكون مجموعات مسلحة إرهابية اطلقتها للقيام بعمل ما ضد القوات الروسية".
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت عن إسقاط طائرة من دون طيار اقتربت من القاعدة الجوية الروسية في حميميم السورية. وأعلن ممثل القاعدة الجوية الروسية في حميميم السورية، يوم أمس الاثنين، عن إسقاط طائرة من دون طيار، اقتربت من القاعدة الجوية.
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