خبير عسكري يكشف مصدر الطائرة المسيرة التي تم إسقاطها فوق حميميم

© Sputnik . Maxim Blinov الدفاع الروسية: إسقاط طائرة من دون طيار اقتربت من القاعدة الجوية الروسية في حميميم

وقال بوغتيروف "هذه الطائرة المسيرة التي تم اسقاطها هي تابعة لقوات التحالف الأمريكية في سوريا، لكن لا يمكننا الجزم أيضا أن تكون تابعة لقوات مسلحة معارضة، لا بد من التذكير أن هذه المحاولة ليست الأولى من نوعها لمهاجمة القاعدة الروسية عبر طائرات مسيرة استخدمت من قبل الجماعات المعارضة من قبل".

وأضاف بوغتيروف "من المرجح أن الطائرة المسيرة كانت بمهمة استطلاعية وبتوجيه عن بعد، وهناك ترجيحات أخرى تقول أن الطائرة المسيرة تابعة لقوات التحالف وضلت طريقها ووصلت الى قرب القاعدة الروسية حيث تم اسقاطها على الفور، وأرجحية أخيرة يمكن أن تكون مجموعات مسلحة إرهابية اطلقتها للقيام بعمل ما ضد القوات الروسية".