روسيا تطلق طائرة عسكرية جديدة

يُتوقع أن تقوم طائرة روسية جديدة بالطلعة الجوية الأولى قبل نهاية العام الحالي 2018.

وقال جهاز الإعلام التابع لشركة "أو أ كا" التي تدير الصناعة الجوية في روسيا إن الطائرة الجديدة اجتازت بنجاح أول امتحان للتأكد من جاهزيتها الفنية.

© AP Photo / روسيا: طائرة جديدة تنجز الرحلة الأولى

وأشار جهاز الإعلام إلى أنه تم إحضار جميع الأجهزة الخاصة بطائرة "إيل-112" إلى المصنع الذي يقوم بصنع الطائرة الجديدة في مدينة فورونيج.

وخصصت طائرة "إيل-112" لنقل القوات والمعدات العسكرية.

وتستطيع طائرة النقل العسكرية الجديدة أن تحمل وتُنزل ما يصل إجمالي وزنه إلى 5 أطنان. ويمكنها ان تنطلق من المطار الترابي، وتهبط بصورة أوتوماتيكية.