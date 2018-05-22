روسيا تطلق طائرة عسكرية جديدة

وقال جهاز الإعلام التابع لشركة "أو أ كا" التي تدير الصناعة الجوية في روسيا إن الطائرة الجديدة اجتازت بنجاح أول امتحان للتأكد من جاهزيتها الفنية.
وأشار جهاز الإعلام إلى أنه تم إحضار جميع الأجهزة الخاصة بطائرة "إيل-112" إلى المصنع الذي يقوم بصنع الطائرة الجديدة في مدينة فورونيج.
وخصصت طائرة "إيل-112" لنقل القوات والمعدات العسكرية.
وتستطيع طائرة النقل العسكرية الجديدة أن تحمل وتُنزل ما يصل إجمالي وزنه إلى 5 أطنان. ويمكنها ان تنطلق من المطار الترابي، وتهبط بصورة أوتوماتيكية.
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