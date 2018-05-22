غواصة "يوري دولغوروكي" الروسية تطلق بنجاح 4 صواريخ باليستية من البحر الأبيض الشمالي

نفذت غواصة "يوري دولغوروكي" الروسية عملية إطلاق ناجحة لـ 4 صواريخ باليستية من حوض البحر الأبيض الشمالي نحو ميدان رمي "كورا" في كامتشاتكا.

موسكو — سبوتنيك. جاء في بيان المكتب الصحفي لأسطول البحر الشمالي: "يوم 22 مايو، نفذت الغواصة الاستراتيجية لأسطول بحر الشمال "يوري دولغوروكي" بقيادة العقيد البحري فلاديمير شيرين في إطار الأنشطة المجدولة للتدريب القتالي عملية إطلاق ناجحة لأربعة صواريخ "بولافا" من المنطقة المحددة في حوض البحر الأبيض الشمالي نحو ميدان الرمي "كورا" في شبه جزيرة كامتشاتكا".

وأكد البيان أنه تم إطلاق الصواريخ من وضعية تحت الماء، وأن "مهام الإطلاق نفذت".

وأضاف البيان "تم تأكيد الخصائص التكتيكية والفنية وموثوقية غواصة الصواريخ الاستراتيجية من مشروع 955A "بوريي" ونظام صواريخ بولافا".

وأشار البيان إلى أن إطلاق النار بمثل هذا العدد من الصواريخ من الغواصة من هذا المشروع نفذ لأول مرة.

وأضاف البيان كذلك أنه "خلال الاستعدادات لإطلاق الصواريخ وخلال عملية التنفيذ، أظهر طاقم الغواصة مستوى عال من الاحتراف والتدريب البحري".

ويبلغ مدى عمل صاروخ "بولافا" المستخدم في الغواصة 8 آلاف كيلومتر. ويحمل الصاروخ 6 رؤوس قتالية منشطرة يبلغ وزنها الإجمالي 1150 كلغ.

ويذكر أن هناك ثلاث غواصات في عداد البحرية الروسية قادرة على إطلاق صواريخ باليستية من نوع "بولافا" هي الغواصة "يوري دولغوروكي" والغواصة "ألكسندر نيفسكي" والغواصة "بوريه" وهناك خطة لتصنيع 8 غواصات قادرة على إطلاق صواريخ من نوع "بولافا" لغاية عام 2020.