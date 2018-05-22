موسكو: لن نلتزم بالعقوبات... وسنحلل تأثير العقوبات ضد فنزويلا على الشركات الروسية

موسكو — سبوتنيك. وقال شيتينين، للصحفيين: "لا شك في أن فرض عقوبات ضد فنزويلا لن يؤدي إلا إلى مضاعفات تلك الصعوبات التي تعيشها الدولة، الأمر الذي سيكون له تأثير واضح على حياة الفنزويليين، ومن هذا المنطلق، لن تساعد على الإطلاق في تحقيق الأهداف المعلنة بشكل رسمي من قبل الدول التي تفرض هذه العقوبات".
وأشار شيتينين إلى أن "هذا الموضوع، الذي وبلا شك، يجب العمل عليه من قبل مشغلينا الاقتصاديين الذين يعملون هناك، ولذلك لضمان أن تعمل شركاتنا في الظروف الحقيقية الموجودة، وبالتالي فإننا بالتأكيد سوف نحلل بدقة كيف يمكن أن يؤثر ذلك على أنشطة الشركات الروسية".
وشدد شيتينين، على أن "العقوبات، وكل ما يتعلق بأي سياسة عقوبات، نحن نعتبرها سيئة"، مضيفاً انه "نعتقد الآن أن الفنزويليين، الذين توجهوا إلى صناديق الاقتراع يوم الأحد، أظهروا استعدادهم للتوصل إلى حل سلمي، وإقامة حوار".
هذا وأصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الإثنين، مرسوما رئاسيا يمنع مواطني الولايات المتحدة والشركات الأمريكية من التعامل مع الديون السيادية الفنزويلية.
ويشار إلى أنه في أواخر عام 2017، وسعت الولايات المتحدة قائمة العقوبات ضد فنزويلا لتشمل تسعة أشخاص، بمن فيهم كبار المسؤولين.
وقبل ذلك فرض الرئيس الأمريكي عقوبات جديدة ضد فنزويلا، على خلفية الاحتجاجات في البلاد. وكانت الولايات المتحدة قد كررت مرارا بأنها لا تستبعد فرض عقوبات جديدة ضد فنزويلا، بما في ذلك ضد قطاع النفط في البلاد من حيث مبيعات النفط الخام أو المنتجات المكررة.
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