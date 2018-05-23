روسيا: تسليم "كينجال" إلى مقاتلة جديدة

وتمت صناعة الصاروخ المدعو "كينجال" (كلمة "كينجال" تعني الخنجر) في الفترة الأخيرة. وتم الإعلان عنه في شهر مارس/آذار 2018.

© Sputnik . Vitaliy Ankov كشف سر "خنجر" بوتين

وخصص صاروخ "كينجال" لتدمير الأهداف المعادية بخاصة البوارج الحربية بما فيها حاملات الطائرات.

وينتمي صاروخ "كينجال" إلى أسلحة الدقة العالية، ويستطيع أن يدمر الأهداف في دائرة يزيد نصف قطرها على 2 ألف كيلومتر.

وصمم صاروخ "كينجال" للانطلاق من الطائرة السريعة. واختيرت مقاتلة "ميغ-31" التي تستطيع أن تحلق بسرعة تصل إلى 3000 كيلومتر في الساعة، لحمل وإطلاق الصاروخ الجديد. ولكن الأمر تطلب تعديل هذه الطائرة لتكون قادرة على أداء وظيفة "المرحلة الأولى" من الصاروخ وفقا لصحيفة "ازفستيا". وفي الحقيقة تمت صناعة الطائرة الجديدة التي تحمل اسم "ميغ-31كا".

وتوجد 10 طائرات "ميغ-31كا" الآن.